Paris: "L'operazione è andata bene. Sono caduto per un mio errore, ora penso a solo a riprendermi"

Due giorni dopo lo shock rimane, ma si muovono i primi passi per un pronto recupero. Dominik Paris è stato già operato dopo aver riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e la microfrattura della testa del perone, cadendo in allenamento a pochi giorni dal weekend di Kitzbühel. Un intervento andato per il meglio, come confermato dallo stesso campione altoatesino.

" L'operazione è andata molto bene, i dottori sono entrambi molto contenti per i risultati. Io adesso sto bene, sono tranquillo e posso affrontare il futuro. Ora mi auguro che tutto guarisca per il meglio, perché in questo momento per me questa è la cosa più importante. Domani tornerò a casa e inizierò il lavoro. "

Video - Paris da applausi: secondo a Wengen, miglior risultato in carriera sulla Lauberhorn 01:34

L'infortunio, il più grave della sua carriera, è stato tremendo e Domme si è assunto ogni responsabilità.

" La pista a Kirchberg era perfetta. Il mio è stato un errore di traiettoria: volevo rimanere in pista e per questo mi sono infortunato. Sono uscito di pista nella neve riportata e sono scivolato su un fianco, ho cercato di rimanere in piedi e ho sentito subito una fitta al ginocchio destro. Non ho mai avuto infortuni seri nella mia carriera, ma non si può mai avere tutto saldamente nelle mani. In allenamento io ho fatto solo uno stupido errore, ma ritengo giusto che le piste siano ben ghiacciate in Coppa del mondo. È importante è che ci sia la stessa condizione lungo tutto il tracciato. In gara si prendono dei rischi perchè si vuole essere più veloci degli altri. "

In questa stagione Paris aveva già centrato cinque podi e due splendide vittorie a Bormio. Era in corsa per i trofei di disciplina di discesa e Super G e anche il sogno generale era ancora vivo.