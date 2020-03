Pinturault trionfa nella combinata di Hinterstoder: Kilde sul podio, Tonetti chiude 5°

Il francese Alexis Pinturault trionfa nella combinata di Coppa del Mondo di sci alpino a Hinterstoder. Il transalpino, che aveva chiuso in seconda posizione la prova di superG, si è disimpegnato alla grande su un pendio tutt’altro che ostico, rendendo impossibile per chiunque abbassare il suo tempo. Il classe '91 conquista così la Coppa di specialità, la quarta della carriera in combinata (più due classifiche che però non assegnavano trofei).

Buonissima la prestazione dello svizzero Mauro Caviezel che ha sfruttato al massimo il tracciato intonso, visto che è partito per primo, chiudendo in 2:05.89 (+0.99 dal leader). A completare il podio il norvegese Aleksander Aamodt Kilde che ha confermato il piazzamento della prima prova (+1.25) e si è difeso alla grande in ottica generale.

Grande delusione in casa Italia per Riccardo Tonetti. Lo sciatore delle Fiamme Gialle partiva dalla quarta piazza ottenuta nella prova di superG con 20 centesimi di ritardo dal vincitore. L’azzurro non ha trovato il giusto ritmo tra i pali stretti, in particolare nella prima parte dove non è riuscito a creare velocità. Per lui l’ennesima un 5° posto finale che lascia dell'amaro in bocca.

Henrik Kristoffersen ha provato la grande rimonta partendo dal 19° posto della prima prova. Nonostante la consueta grinta il norvegese si è dovuto accontentare di un 11° posto (+3.05). La pista si è rovinata molto velocemente e l’ex numero due della classifica generale non è riuscito a sprigionare tutti i propri cavalli. Grazie al trionfo odierno Pinturault avvicina Kilde in testa alla generale (1082 i punti del norvegese, 1048 quelli del francese). Terzo Kristoffersen a quota 981. Lunedì si recupera il gigante, sempre ad Hinterstoder.