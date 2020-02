Shiffrin salta anche Crans Montana: rientro a Ofterschwang?

Ofterschwang. Dovrebbe essere la tappa tedesca in programma nel weekend del 7-8 marzo ad ospitare il ritorno alle competizioni di Mikaela Shiffrin, lontana dalla Coppa del Mondo da fine gennaio. Niente Crans Montana e con buone probabilità niente La Thuile, con la statunitense in procinto di saltare altre cinque gare: due discese, due combinate e un Super G. L'ultima gara disputata dalla 24enne di Vail risale al Super G di Bansko del 26 gennaio, concluso con la vittoria. Poi la decisione di saltare la tappa di Sochi e in seguito la tragedia della morte del padre, un lutto troppo grande e improvviso che ha costretto Mikaela a fermarsi a tempo indeterminato. Da lì dunque i forfait a Garmisch e Kranjska Gora, oltre ai due in arrivo citati sopra.

Mikaela ShiffrinGetty Images

Ad Ofterschwang si disputeranno un gigante e uno slalom e sarà la penultima tappa prima delle finali di Cortina (in mezzo ci sarà la tappa di Are). Ad oggi, Shiffrin, che tornerà ad allenarsi la prossima settimana, rimane al comando della classifica generale con 1225 punti: 113 più di Federica Brignone e 154 più di Petra Vlhova. Nonostante la lunga assenza, la statunitense rimane in corsa per vincere tutte le coppe di specialità.