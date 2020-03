Shiffrin verso il rientro alle gare: lo sprint a tre con Brignone e Vlhova per la generale

La notizia tanto attesa finalmente è arrivata: Mikaela Shiffrin si prepara a tornare alle gare di Coppa del Mondo. L'annuncio della campionessa di Vail su Instagram è un raggio di sole per gli appassionati di questo sport, anche se la statunitense ci ha tenuto a precisare di non avere obiettivi e di non essere sicura di riuscire davvero a gareggiare in quel di Are. In attesa che lei ritrovi le sensazioni buone per ripartire dal cancelletto dopo la tragedia che l'ha colpita, andiamo a vedere la situazione nella corsa alla generale con Federica Brignone e Petra Vlhova.

La classifica generale

1. Federica BRIGNONE 1378 2. Mikaela SHIFFRIN 1225 3. Petra VLHOVA 1189

Are e poi le finali di Cortina. Chiudendo gli occhi e lasciando per un attimo da parte l'emergenza Coronavirus che potrebbe colpire (anche) il circo bianco, il calendario di Coppa del Mondo femminile prevede questi due appuntamenti. Saltata, come noto, la tappa di Oftserschwang in programma nel weekend del 7-8 marzo. Sette gare e settecento punti, dunque: una discesa, un Super G, due slalom, due giganti e un parallelo.

Il calendario

12 marzo - parallelo (Are)

13 marzo - gigante (Are)

14 marzo - slalom (Are)

18 marzo - discesa (Cortina)

19 marzo - Super G (Cortina)

21 marzo - slalom (Cortina)

22 marzo - gigante (Cortina)

Le tre atlete in questione dovrebbero prendere parte a tutte le gare rimaste e a questo punto non può che essere altrimenti. Alle finali gareggeranno solo le migliori 25 di ogni specialità, più gli atleti che in classifica generale hanno almeno 500 punti. Ecco perchè Brignone potrà esserci in slalom, nonostante l'attuale 36esimo posto nella graduatoria di disciplina. Are dovrebbe essere un contesto favorevole a Shiffrin e Vlhova, che tra parallelo e slalom potranno guadagnare punti pesanti. Dalla sua, l'azzurra ha un discreto bottino di margine e ha dimostrato di sapersi difendere egregiamente anche tra i rapid gates in questa stagione.

Il terzetto in stagione

Brignone Shiffrin Vlhova Vittorie 5 6 5 Podi 11 13 8 Gare 25 19 24 Classifica discesa 3^ 5^ 16^ Classifica Super G 2^ 7^ 14^ Classifica gigante 1^ 3^ 2^ Classifica slalom 36^ 2^ 1^ Media punti 62 68 56

Lo stesso discorso, ma al contrario, vale per Vlhova: i suoi piazzamenti stagionali nelle prove veloci dimostrano che può giocarsi carte importanti in ogni gara, in un contesto in cui mancano atlete "pigliatutto". In più, a differenza di un gigante sempre molto competitivo, in slalom non ha rivali per il successo se non la stessa Shiffrin. Per tornare al punto di inizio e chiudere il cerchio, Mikaela. Su cui aleggia un asterisco enorme legato alla condizione psico-fisica. Posto che gareggi, riuscirà a liberare la mente e sciare con la classe che la contraddistingue o sarà per forza di cose una sciatrice "diversa"? Un interrogativo che non ha risposta e che rende ancora più intricata la strada verso la Coppa del Mondo 2019/20.