E’ stato effettuato il controllo della neve sul ghiacciaio del Rettenbach dove sabato 26 e domenica 27 ottobre si svolgeranno i due giganti d’apertura della Coppa del Mondo 2019-2020 a Soelden, prima quello femminile e poi quello maschile.

L’ispezione della FIS ha dato esito positivo, pertanto si svolgeranno regolarmente le due gare tra le porte larghe. Quella femminile andrà in scena per la ventiduesima volta, quella maschile per la diciannovesima: negli ultimi due anni non si è potuta disputare a causa del maltempo.

La località austriaca del Tirolo ha ospitato per la prima volta la Coppa del Mondo il 30 e 31 ottobre 1993 e poi, dopo i primi anni di alternanza con il ghiacciaio francese di Tignes, è diventata tappa fissa del Circo Bianco dal 2000. L’Italia ha vinto due volte, entrambe con le donne: Denise Karbon nel 2007 e Federica Brignone nel 2015.

Nel gigante femminile ci sono stati altri sette podi con la valdostana Brignone che l’anno scorso è stata seconda a 35 centesimi dalla francese Tessa Worley. Tra gli uomini l’Italia ha conquistato due secondi posti, con Max Blardone nel 2004 e Manfred Moelgg nel 2012.