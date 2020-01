Splendido Vinatzer! Terzo nello slalom di Zagabria e primo podio in Coppa del Mondo, vince Noel

Il futuro si fa presente a Zagabria, dove l'Italia batte un altro colpo forte e chiaro tra i rapid gates dello slalom. Merito di Alex Vinazter, che con una seconda manche di testa e talento si prende con merito un terzo posto che gli vale anche il primo podio di Coppa del Mondo. Splendido l'azzurro, in una prova corale davvero solida per la pattuglia italiana. Manfred Moelgg chiude ottavo, Simon Maurberger finisce decimo: anche per il 24enne della Valle Aurina è il miglior risultato in carriera. Una serata da ricordare.

Video - Alex Vinatzer favoloso 3° nello slalom di Zagabria: rivivi la bella rimonta dell'azzurro 01:16

La gara la vince Clement Noel, a proposito di gioventù: sette centesimi meglio di Zenhaeusern, in testa dopo la prima manche, in un duello vivo fino alla linea del traguardo. E se il belga Marchant (5°) e il norvegese Braathen (6°) confermano quanto detto sopra sulla linea verde, le note dolenti vedono coinvolti i due signori che si dovrebbero giocare la generale. Pinturault rischia la squalifica nella prima e finisce nono. Kristoffersen fa anche peggio: imballato e irriconoscibile in entrambe le prove per un 19esimo posto finale che non pare vero. Meglio così per Dominik Paris, se il velocista azzurro volesse continuare ad accarezzare il sogno sfera di cristallo.

