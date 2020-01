Super Italia ad Altenmarkt! Brignone vince la combinata, Bassino chiude terza

È festa Italia ad Altenmarkt-Zauchensee, sede austriaca della prima combinata stagionale femminile. Dove cambia il format ma non il risultato: vince Federica Brignone, strepitosa in Super G e pulita quanto basta tra i rapid gates con pista intonsa per contenere la rimonta di Wendy Holdener, seconda a 15 centesimi. Per la valdostana è il secondo successo stagionale e il terzo di fila in questa specialità in Coppa del Mondo. Ma è anche il giorno delle conferme per Marta Bassino, terza al traguardo e solida in entrambe le prove. Elena Curtoni, quinta, chiude una grande prova di squadra per i colori azzurri.

L'ordine d'arrivo

1. Federica BRIGNONE Italia 2:03.45 2. Wendy HOLDENER Svizzera +0.15 3. Marta BASSINO Italia +0.82 4. Ramona SIEBENHOFER Austria +1.39 5. Elena CURTONI Italia +2.50 6. Ester LEDECKA Repubblica Ceca +3.06 7. Romane MIRADOLI Francia +3.20 8. Nathalie GROEBLI Svizzera +3.25 9. Ida DANNEWITZ Svezia +3.26 10. Elisabeth REISINGER Austria +3.35

La gara in slalom finisce di fatto con la discesa di Holdener, la terza a partire. Troppo staccate le altre per impensierire Brignone e le altre sul podio. Il Super G, piuttosto impegnativo, aveva già fatto tante vittime: fuori Shiffrin, Vhlova, Gisin, oltre a Sofia Goggia. Defezioni che tolgono un po' di spettacolo in slalom, ma non il valore della vittoria di Federica Brignone. Che raggiunge i dodici successi in Coppa del Mondo, intravedendo sempre più nitidamente le targhe di Isolde Kostner (15) e Deborah Compagnoni (16). E la generale? Vero, Shiffrin rimane inattaccabile, ma intanto la valdostana si riporta in seconda posizione, a testimonianza di una prima metà di stagione di altissimo livello.