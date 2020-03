Tina Weirather si ritira: addio al Circo Bianco dopo 15 anni e nove vittorie

Tina Weirather dice “basta” e saluta definitivamente il Circo Bianco. La campionessa del Liechtenstein ha deciso quindi di appendere gli sci al chiodo e per rendere partecipi tifosi ed appassionati ha scelto di farlo tramite un video sul suo profilo Facebook con questo messaggio.

" Pensione. Tutto ha una fine (tranne la salsiccia che ne ha due). Si l’ho detto. Da oggi sono ufficialmente in pensione e una pensionata. La corsa è stata emozionante, una avventura lunga una vita. Tutto quello che sono oggi, lo sono per merito dello sci. 15 anni dopo la mia prima gara in Coppa del Mondo posso dire senza rimpianti di avere dato il massimo. "

Un addio con il sorriso per la ragazza di Vaduz che spegnerà le 31 candeline il 24 maggio. Figlia d’arte dell’ex discesista austriaco Harti Weirather e della campionessa olimpica liechtensteinese Hanni Wenze, ha centrato grandissimi risultati nel corso della sua carriera. Si è messa al collo la medaglia di bronzo nel Super G di PyeongChang 2018, quindi l’argento nella stessa disciplina ai Mondiali di Sankt Moritz 2017. A livello di Coppa del Mondo Weirather ha conquistato 41 podi complessivi con 9 successi (una discesa, 7 SuperG e un gigante) dopo aver centrato due ori ai Mondiali juniores. In bacheca anche due Coppe di specialità di Super G, ottenute nel 2017 e nel 2018. Nelle due ultime annate, invece, ha messo in mostra qualche segno di cedimento, senza mai essere in grado di tornare ai suoi livelli.