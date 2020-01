Troppa neve a Rosa Khutor: prova di discesa spostata a sabato prima della gara

Rivoluzionato il programma della tappa di Coppa del Mondo femminile a Rosa Khutor. A causa della troppa neve presente sul tracciato è stata cancellata anche la terza prova cronometrata e di conseguenza si è deciso di modificare completamente la giornata del sabato con l’aggiunta di un’altra prova prima della discesa.

Domani dovrebbe esserci un miglioramento delle condizioni climatiche e non è prevista alcuna nevicata. Il nuovo programma prevede una prova cronometrata con partenza abbassata alle 8.00 italiane e poi alle 10.30 appuntamento con la gara. Se non si dovesse svolgere la prova, allora tutto il weekend verrebbe cancellato. Ricordiamo che domenica si gareggia in super-G (ore 9.00 italiane).

