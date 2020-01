Petra Vlhova demolisce Mikaela Shiffrin nello slalom di Zagabria! Curtoni 13a, Peterlini 14a

Petra Vlhova spezza l’egemonia di Mikaela Shiffrin. La slovacca vince lo slalom di Zagabria, conquistando il suo undicesimo successo in carriera in Coppa del Mondo, il sesto nella specialità. Una vittoria ipotecata già dopo una prima manche semplicemente perfetta da parte della nativa di Liptovský Mikuláš, che aveva rifilato oltre un secondo di vantaggio a tutte le avversarie. Nella seconda Vlhova ha addirittura aumentato il vantaggio, trionfando in maniera schiacciante.

Seconda posizione per Mikaela Shiffrin, che subisce un ritardo di 1.31 dalla slovacca. Si ferma, dunque, la sua striscia di successi consecutivi della nativa di Vail. Erano sei le vittorie dell’americana, addirittura 18 negli ultimi 20 slalom disputati, ma proprio in quelle due circostanze era stata Vlhova ad imporsi.

Una gara completamente a parte quella delle prime due. Distacchi assurdi già dal terzo posto dell’austriaca Katharina Liensberger, staccata addirittura di oltre tre secondi (+3.49). A ridosso del podio chiude la svizzera Wendy Holdener (+3.60), mentre quinta è la svedese Anna Swenn Larsson (+3.62). Sesto posto per la norvegese Nina Haver-Loeseth (+3.79), mentre chiudono la Top-10 l’austriaca Katharina Truppe (+4.42), la svizzera Aline Danioth (+4.54), la norvegese Kristin Lysdhal (+4.70) e la svedese Emelie Wikstroem (+4.89).

Sono due le azzurre a ridosso delle prime dieci. Irene Curtoni è tredicesima (+5.44), mentre bravissima Martina Peterlini (+5.60), che centra il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, chiudendo al quattordicesimo posto, dopo una fantastica rimonta nella seconda manche (quindici posizioni recuperate). Ventiquattresima posizione per Lara Della Mea.

andrea.ziglio@oasport.it