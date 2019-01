A Otepää nelle qualifiche della sprint bene Pellegrino, Rastelli e De Fabiani, out le donne

Si sono appena concluse le qualifiche della sprint in tecnica classica di Otepää, in Estonia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: primeggiano i due grandi dominatori della specialità, ovvero il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e la svedese Stina Nilsson. Bene gli azzurri, con Federico Pellegrino, Maicol Rastelli e Francesco De Fabiani che superano lo scoglio, mentre non ce la fanno le tre donne, anche se Greta Laurent e Lucia Scardoni sfiorano il pass. Più indietro Caterina Ganz.

La qualifica maschile viene vinta dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che completa il percorso in 3’21″99, precedendo, dopo un bel testa a testa, il connazionale Erik Valnes, staccato alla fine di 0″11.Chiude terzo invece il russo Alexander Bolshunov, che paga al traguardo 0″53. Bene gli italiani, tutti ai quarti: Federico Pellegrino è 13° a 5″10, Maicol Rastelli chiude 18° a 6″24, mentre Francesco De Fabiani si classifica 25° a 8″32.

Nelle qualifiche femminili, anche in tecnica classica spadroneggia la svedese Stina Nilsson, che copre il tracciato in 3’07″62, con 0″52 di margine sulla norvegese Maiken Caspersen Falla, seconda, e 1″32 sull’altra svedese Ida Ingemarsdotter, terza. Dominio svedese: cinque atlete nelle prime otto posizioni. Lontane, ma anche sfortunate le azzurre, tutte escluse dai quarti di finale: Greta Laurent è 32ma con un ritardo di 9″23 (la 30ma piazza era a 0″44), Lucia Scardoni è 34ma a 10″46, mentre Caterina Ganz è 47ma a 16″20.

