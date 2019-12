Alexander Bolshunov beffa i norvegesi e vince lo skiathlon di Lillehammer

Va al russo Alexader Boshunov lo skiathlon maschie da poco andato in archivio a Lillehammer, in Norvegia, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: messi in fila ben cinque padroni di casa norvegesi, con Hans Christer Holund secondo ed ultimo a cedere, mentre completa il podio Emil Iversen. A quasi un minuto arrivano i primi inseguitori dei tre al comando, con Johannes Klaebo quarto.

La gara è completamente diversa da quella vista in ambito femminile, con il gruppo che resta compatto e senza sussulti per tutta la frazione in tecnica classica. Dopo i 15 km, quando si va via in tecnica libera, sono in tre ad avvantaggiarsi, con Bolshunov, Holund ed Iversen che fanno il vuoto.

Dietro si lotta per la quarta piazza, mentre davanti i primi tre prendono il largo, tanto che al km 26 il loro vantaggio sfonda il minuto. Il primo a cedere in vista del traguardo è Iversen, poi Bolshunov domina nel finale e chiude in 1:17’42″4, precedendo di 7″9 Iversen. Klaebo regola il gruppo inseguitore con un ritardo di 57″4. L’Italia ha saltato la tappa di Lillehammer.

