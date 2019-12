Dominio di Therese Johaug nello skiathlon di Lillehammer

Si è lottato per la seconda posizione nello skiathlon femminile appena andato in archivio a Lillehammer, in Norvegia, e valido per la tappa di Coppa del Mondo di sci di fondo, la seconda dopo quella di Ruka: la norvegese Therese Johaug ha salutato la compagnia di tutte le avversarie sin dai primi metri trionfando in solitaria con oltre un minuto di margine sul resto del mondo.

Canovaccio della gara chiaro sin dal via, ed al primo rilevamento cronometrico i distacchi sono già pesanti: dopo 2.4 km la norvegese vanta oltre 13″ sul gruppone delle inseguitrici, che diventano 20″ dopo 3.6 km. Dietro diverse atlete provano a fare il ritmo, però decisamente più basso da quello tenuto alla norvegese, che a metà gara, al termine della frazione in classico, va a prendersi anche i punti bonus transitando con oltre mezzo minuto di margine sul gruppo tirato dalla statunitense Jessica Diggins.

Nella frazione a tecnica libera nulla cambia, con la norvegese che anzi vede dilatarsi il gap sulle inseguitrici e che così va a prendersi anche i punti bonus dopo 11.1 km. Alle sue spalle forza la statunitense Jessica Diggins, che riesce a scrollarsi di dosso le rivali e chiudere alla piazza d’onore. La norvegese fa segnare 42’35″3 all’arrivo, mentre l’americana paga 1’08″3, con il terzo posto che va all’altra norvegese Heidi Weng, attardata di 1’19″1. Tutte le altre avversarie arrivano con più di un minuto e mezzo di ritardo: quarta è la finlandese Krista Parmakoski a 1’30″6. L’Italia è assente in questa tappa di Coppa del Mondo.

