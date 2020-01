Federico Pellegrino e Stefan Zelger sesti nella team sprint a Dresda

Successo transalpino nella team sprint tl maschile andata in scena oggi a Dresda, in Germania e valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo: Renaud Jay e Lucas Chanavat, con quest’ultimo che aveva vinto la prova individuale di ieri, battono Svezia I di Marcus Grate e Johan Haeggstroem, seconda, mentre completa il podio la coppia russa formata da Andrey Krasnov e Gleb Retivykh. Sesta piazza per Italia I, composta da Stefan Zelger e Federico Pellegrino.

Le dieci coppie giunte in finale fanno praticamente gara di gruppo per i primi due terzi di gara, poi nella quinta frazione è Paal Troean Aune (Norvegia) a forzare ed allungare il gruppo: non c’è una vera a propria frattura, ma paga la variazione di ritmo Stefan Zelger, che dà l’ultimo cambio a Federico Pellegrino in ultima posizione a 5″4 dalla vetta.

Il ritmo è ormai alto e ben presto il gruppo si spezza nell’ultima frazione: davanti restano in cinque, mentre Federico Pellegrino non riesce a ricucire lo strappo. Lucas Chanavat centra la doppietta personale chiudendo in 14’30″66, battendo al fotofinish, per appena 0″09 Johan Haeggstroem (Svezia I), mentre è terzo a 0″18 Gleb Retivykh (Russia I), abile a superare le due coppie norvegesi.

Dietro Federico Pellegrino è bravo a vincere la volata del secondo gruppo, chiudendo al sesto posto assoluto, con un ritardo complessivo di 6″55 dalla vetta.

