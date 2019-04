Federico Pellegrino: “Gareggerò fino a 36 anni se l’Olimpiade 2026 sarà in Italia"

Federico Pellegrino è reduce da una stagione da incorniciare in cui ha conquistato la medaglia d’argento nella sprint dei Mondiali accompagnata dal bronzo iridato nella team sprint. Il valdostano può ritenersi ampiamente soddisfatto del suo inverno ma guarda già al prossimo futuro e non si tira indietro quando si parla delle Olimpiadi Invernali 2026 che potrebbero disputarsi a Milano e Cortina d’Ampezzo: “Sarebbe uno stimolo talmente intenso che diverrebbe impossibile rinunciarci“. Il 28enne lo ha ammesso in occasione della Olympic Week di Livigno:

" Sarebbe il mio fioretto, ho già fatto 10 stagioni di Coppa del Mondo e potrei pensare di arrivare a gareggiare a 36 anni solo per un obiettivo così importante. Io credo molto in questa candidatura, abbiamo montagne meravigliose e chiunque, turista o atleta, si trova sempre bene in Italia. È un nostro punto di forza "

Pellegrino ha partecipato alle due ultime edizioni dei Giochi olimpici, conquistando l'argento nella sprint di Pyeongchang dietro al norvegese Klaebo.