Federico Pellegrino torna a Dresda dopo il dominio della passata stagione

Stavolta Federico Pellegrino, a Dresda, ha un avversario in meno. Johannes Klaebo, il suo grande rivale, ha deciso di saltare la prova sprint, provato dalle fatiche del vittorioso Tour de Ski. L’occasione per fare punti importanti nell’ottica della Coppa del Mondo di specialità, dunque, c’è, e proprio nel luogo in cui l’anno scorso ha incantato. Un anno fa, infatti, Pellegrino mise a segno un memorabile bis in terra teutonica. Dopo aver battuto il fenomeno norvegese per 18 centesimi e Lucas Chavanat (Francia) per 98, il campione di Nus si è infatti ripetuto in coppia con Dietmar Noeckler il giorno dopo, a conclusione di un weekend a fortissime tinte azzurre.

Video - Primo podio del 2019 per Chicco Pellegrino: in Val Muestair è secondo dietro al solito Klaebo 03:13

Il nostro portacolori viene da un Tour de Ski in chiaroscuro, anche per colpa di qualche acciacco patito prima delle due gare cui ha preso parte: a Dobbiaco è uscito in semifinale, mentre in Val Mustair è riuscito ad arrivare secondo, col solo Klaebo a sconfiggerlo nell’eterna riproposizione del duello che da tempo infiamma le piste ogni volta che c’è una sprint a tecnica libera di mezzo. C’è da prepararsi, dunque, alla possibilità che il nostro alfiere si guadagni una volta di più i riflettori ma prima la gara bisogna affrontarla, perché gli avversari non mancano, e sono in buona parte gli stessi di sempre, quelli che non mollano un centimetro, specialmente ora che anche loro, come Pellegrino, sanno di avere la loro fetta di possibilità senza Klaebo.

