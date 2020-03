La FIS ha appena comunicato con un tweet che, a causa del Coronavirus sono state cancellate le gare previste per sabato e domenica a Quebec City, in Canada, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo: la stagione termina qui. Pochi minuti prima la FISI aveva ritirato Federico Pellegrino dalla competizione.

Il comunicato della FISI

"Arrivano novità anche per la Coppa del Mondo di sci di fondo. La Federazione Italiana Sport Invernali ha comunicato alla Federazione Internazionale dello Sci la rinuncia di Federico Pellegrino a disputare le due gare sprint (una in tecnica classica, una in tecnica libera) in programma sabato 14 e domenica 15 marzo a Quebec City, in Canada. Il forfait del valdostano si è aggiunto a quelli già comunicati di Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Germania, proprio nel momento in cui Francia, Stati Uniti e Canada si accingevano a fare lo stesso. Solo successivamente il Comitato Organizzatore ha comunicato la cancellazione ufficiale dell’evento, dopo che nei giorni scorsi erano state cancellate la sprint di Minneapolis in programma martedì 17 marzo e le finali di Canmore dal 20 al 22 marzo".

L'ufficialità della FIS

