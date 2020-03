Italia di bronzo nella staffetta mista ai Mondiali Under 23

L’Italia chiude i Mondiali Under 23 2020 di sci di fondo a Oberwiesenthal, in Germania, con una medaglia di bronzo. La conquista la staffetta mista composta da Anna Comarella, Simone Daprà, Martin Coradazzi e Francesca Franchi, che si posiziona sul gradino più basso del podio per merito della bella prestazione dell’ultima frazionista azzurra, in grado di approfittare del calo netto della tedesca Coletta Rydzek e di guadagnare così la quarta medaglia italiana in questa rassegna iridata.

A portare a casa l’ultima medaglia d’oro in 54’40″5 è la Norvegia, con Marte Maehlum Johansen, Haavard Moseby, Harald e Hebba Oestberg Amundsen che fin dall’inizio mostrano una chiara superiorità. In particolare, è Moseby, a metà della seconda frazione, a scavare il solco che si rivela decisivo. Alle sue spalle regge per un po’ lo svedese Leo Johansson con il tedesco Janosch Brugger, che però stacca il compagno di viaggio poco prima del cambio. Più indietro, Italia e Russia staccano gli Stati Uniti, per poi riprendere la Svezia. Nella terza frazione il russo Denis Filimonov se ne va, andando di fatto a consegnare l’argento (+26″7) ai compagni Hristina Matsokina, Sergey Ardashev e Nina Dubotolkina. La gara per il bronzo si decide nel finale, con Franchi che stacca Rydzek e va a guadagnarsi il bronzo (+40″2). Quarta la Svezia (+52″7), con Johanna Hagstroem, Fredrik Andersson e Moa Olsson assieme a Johansson, quinti gli Stati Uniti (+54″6) con Julia Kern, Hunter Wonders, Zane Fields e Hailey Swirbul.

Il bilancio conclusivo dell’Italia ai Mondiali Under 23 e junior, dunque, è il seguente per quel che concerne il fondo: a livello Under 23 un argento con Mattia Armellini nella sprint e un bronzo con la staffetta mista, due bronzi junior con Davide Graz nella 10 km a tecnica classica e la staffetta maschile.

