Maiken Caspersen Falla vince la sprint femminile di Trondheim

Ventunesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Maiken Caspersen Falla. La norvegese conquista la sprint a tecnica classica di Trondheim, in Norvegia, e approfitta delle uscite premature della slovena Anamarija Lampic (quarta nella sua batteria di quarti di finale) e della svedese Linn Svahn (quarta nella prima semifinale) per riavvicinarsi alla testa della classifica di specialità. Unica a contrastare Falla, nella finale, è la svedese Jonna Sundling, seconda a 48 centesimi dopo una volata in cui non è mai riuscita ad avere grandi chance di vincere.

Terzo posto a 2″88 per la svizzera Nadine Faehndrich, che per la seconda volta in carriera arriva sul podio in una gara di Coppa del Mondo dopo il precedente di Cogne nel febbraio del 2019 (ma quella era una 10 km). Resta ai piedi del podio la svedese Anna Dyvik, a 3″71, davanti alle norvegesi Anna Svendsen (+5″26) e Heidi Weng (+6″64).

Una sola italiana, dopo una fase di qualificazione che non ha esattamente sorriso ai nostri colori, nei quarti: Lucia Scardoni, arrivata a 6″83 da Falla nella seconda batteria, chiudendo ultima. Per quel che riguarda Therese Johaug, la leader e ormai prossima vincitrice della Sfera di Cristallo ha superato con particolare agio il primo quarto di finale, per poi uscire in una lottatissima semifinale, in cui è andata a far compagnia a Svahn nel lotto delle escluse una volta compresa la velocità della seconda delle due batterie in questa fase della gara.

La 21a vittoria fa sì che Falla diventi, da sola, la seconda più prolifica vincitrice in termini di gare sprint: soltanto Marit Bjoergen ha saputo fare di più, mettendone insieme praticamente il doppio: 40.

federico.rossini@oasport.it