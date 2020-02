Nella sprint a tecnica classica domina ancora Klaebo, sesto Pellegrino

Dominio norvegese e cinquina in casa nella sprint tc maschile di Trondheim, in Norvegia, valida per lo Ski Tour 2020, inclusa nel calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo: il leader della classifica di specialità Johannes Klaebo vince nettamente e conquista anche la vetta della classifica a punti del minitour nordico. Sesto Federico Pellegrino, bene anche Francesco De Fabiani, ottavo.

I quarti vengono superati abbastanza agevolmente da tutti i favoriti, poi in semifinale due cadute mettono fuori causa prima il russo Alexander Bolshunov e poi lo svedese Johan Haeggstroem. Fuori anche Francesco De Fabiani, ottavo assoluto, così nell’atto finale resta il solo Federico Pellegrino a combattere contro cinque norvegesi.

L’ultimo atto però è tutto dei padroni di casa, che dominano in lungo e in largo, con Pellegrino, affaticato, che perde subito terreno. Al traguardo vince nettamente Johannes Klaebo in 2’52″07, battendo i connazionali Paal Golberg, secondo a 1″20, Erik Valnes, terzo a 1″60, Emil Iversen, quarto a 5″79, e Finn Krogh, quinto a 18″91, infine giunge sesto l’azzurro Federico Pellegrino a 22″78.

