Doppietta norvegese nella 15 km maschile in tecnica libera ad inseguimento valida come ultima tappa del minitour “Ruka Triple” che in Finlandia ha aperto la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. Sul podio della classifica finale salgono Johannes Klaebo che precede, dopo una lunga lotta a tre, il connazionale Emil Iversen, secondo, e il finlandese Iivo Niskanen. Così gli azzurri: 19° Federico Pellegrino, 32° Francesco De Fabiani, 55° Giandomenico Salvadori, 56° Stefan Zelger a 5’33″2. Arriva il ritiro, invece, per Maicol Rastelli.

Gara che si preannunciava più aperta rispetto a quanto visto nella gara femminile e in effetti così è. Klaebo tuttavia riesce a tenere lo stesso passo dei suoi inseguitori almeno per metà gara, con Niskanen che raggiunge Iversen e i due, alternandosi, fanno il ritmo per ricucire lo strappo (il finnico pagava 18” dalla vetta al via). Il quarto giro è quello decisivo: forza il ritmo Niskanen che si trascina dietro Iversen e i due riprendono Klaebo, che sceglie di accodarsi ad i due rimontanti. Nell’ultimo giro il finlandese prova a staccare gli altri due ma non ci riesce, poi sull’ultimo tratto in salita Klaebo allunga e per gli altri non ce n’è: il norvegese chiude in 35’29″7 e batte il connazionale di 1″8, mentre il finnico è terzo a 11″1.

Tra gli italiani è 19° Federico Pellegrino a 2’36″6, fuori dai punti tutti gli altri: 32° Francesco De Fabiani a 3’39″2, 55° Giandomenico Salvadori a 5’28″9, 56° Stefan Zelger a 5’33″2, infine, dopo una partenza a spron battuto, si ritira Maicol Rastelli. I più veloci di giornata sono invece altri due norvegesi: sulla gara secca è primo Hans Christer Holund davanti a Sjur Roethe.

roberto.santangelo@oasport.it