Tour de Ski 2020: Ingvild Oestberg vince in volata la tappa di Dobbiaco, Comarella la prima italiana

Tripletta norvegese nella 10 km pursuit femminile andata in scena a Dobbiaco, prima tappa del 2020 del Tour de Ski di sci di fondo. Ingvild Oestberg, con una volata imperiale, ha battuto la connazionale Therese Johaug, mentre a completare il podio ci pensa l'altra norvegese Heidi Weng. Tra le azzurre la migliore è Anna Comarella, 29a che riesce ad andare a punti, mentre Lucia Scardoni è 37a, Elisa Brocard 44a e Caterina Ganz 46a.

Cronaca

La partenza, dettata dai distacchi accumulati nella prova a cronometro in tecnica libera, vede andare via le atlete a coppie, almeno nelle posizioni di vertice: Johaug ed Oestberg provano ad aumentare il margine sulle avversarie alle loro spalle, mentre a giocarsi il podio sono, inizialmente, Andersson e l’altra norvegese Heidi Weng. Per la quinta piazza duello tra la russa Natalia Nepryaeva e l’altra norvegese Astrid Jacobsen. Dopo un terzo di gara la situazione non cambia, con le due norvegesi a fare il ritmo e continuare ad accumulare margine, mentre dietro continua il gioco delle coppie. Più indietro, tra le italiane, è da segnalare la prestazione di Anna Comarella, che rientra in zona punti, dopo essere partita 33a.

Ai 6,6 km le due norvegesi continuano a fare gara di testa in tandem, con Johaug che non riesce a staccare Oestberg, mentre dietro si forma un quartetto in lotta per il podio, ma con più di 20″ di distacco dalla testa della corsa. Comarella sempre bene, risale in 26a posizione, in lotta nel gruppo per la piazza numero 24. In vista dell’arrivo Oestberg rimonta e batte in volata Johaug: 26’51″5 per la prima, 0″4 di ritardo per la leader del Tour, che conferma comunque il pettorale giallo. Per la terza piazza altra rimonta al fotofinish con Weng, a 27″2, che brucia, nell’ordine, Nepryaeva, 4a a 27″3, Jacobsen, 5a a 27″7, ed Andersson, 6a a 28″1. Tra le azzurre va a punti Anna Comarella, 29a a 3’09″0, poi Lucia Scardoni (37a a 3’48″6), Elisa Brocard (44a a 4’47″9) e Caterina Ganz (46a a 4’51″8).