Stellare Francesco De Fabiani! Solo Klaebo lo batte in una memorabile volata in Val di Fiemme

Francesco De Fabiani è un grande dello sci di fondo: ormai possiamo affermarlo con convinzione. Il valdostano ha conquistato il secondo posto nella 15 km tc mass start della Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski 2019, battuto in volata solamente dal fuoriclasse norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, sempre più leader della classifica generale. Domani l’azzurro potrà addirittura giocarsi il podio nella graduatoria complessiva sulla mitica salita del Cermis.

Una condotta di gara impeccabile dal punto di vista tattico per l’alfiere tricolore. De Fabiani, pur mantenendosi costantemente nell’avanguardia del plotone principale, è riuscito a spendere meno energie possibili, rispondendo solo nel corso del penultimo giro all’attacco del russo Sobakarev. Sulla salita conclusiva il classe 1993 risaliva di prepotenza, sferrando un attacco autoritario. Un incedere deciso e dinamico, che consentiva all’italiano di scappare via e staccare tutti, tranne uno. Klaebo, infatti, perdeva una decina di metri dall’azzurro, ma riusciva a rientrare nel tratto in discesa. A questo punto i due contendenti davano vita ad una splendida volata per il successo finale. De Fabiani ci provava con tutte le sue forze ed oltre i propri limiti, con cuore e coraggio, ma nulla poteva al cospetto di quello che è l’attuale re degli sprinter. Il norvegese si imponeva così per soli 6 decimi sul portacolori del Bel Paese che oggi ha brindato al settimo podio individuale in Coppa del Mondo.

La top3 è stata completata dal russo Alexander Bolshunov (+2″6), che ha preceduto i connazionali Andrey Larkov, Maxim Vylegzhanin ed Andrey Sobakarev. Settimo il norvegese Hans Christer Holund davanti ad un altro russo, Denis Spitsov. Completano la top10 il britannico Andrew Musgrave ed il norvegese Martin Sundby. La tappa odierna verrà ricordata anche per la crisi in cui è incappato il russo Sergey Ustiugov, secondo della classifica generale fino a ieri: il 26enne ha concluso in 16ma posizione a ben 42 secondi da Klaebo, forse vedendo tramontare definitivamente le chance di primato nel Tour de Ski. Ancora peggio è andata allo svedese Calle Halfvarsson, 21° a 54″9, allo svizzero Dario Cologna, 24° a 1’05”, ed al norvegese Finn Haagen Krogh, addirittura 29° a 2’03”. De Fabiani a parte, solo un altro italiano ha agguantato la zona punti: si tratta di Dietmar Noeckler, 28°. Fuori dai 30 tutti gli altri azzurri: 36° Giandomenico Salvadori, 38° Stefano Gardener.

federico.militello@oasport.it