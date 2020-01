Therese Johaug trionfa sul Cermis! Travolta la concorrenza, suo il Tour de Ski

Therese Johaug trionfa nel Tour de Ski, conquistandolo per la sua terza volta, con l’ottavo dominio sul Cermis. La norvegese fa sua l’ultima e più impegnativa prova dell’evento a tappe che quest’anno si è diviso tra Svizzera e Italia, con un’azione imperiosa fin dalle pendici della salita, che ha visto subito arrendersi quasi tutte tranne la connazionale Heidi Weng (per pochi metri) e crollare le quotazioni da podio di Astrid Uhrenholdt Jacobsen, che quasi mai in carriera ha realmente digerito quest’ultima frazione. Con un enorme sforzo, la russa Natalia Nepryaeva riesce ad agguantare il secondo posto della classifica generale perdendo 2″6 da Ingvild Flugstad Oestberg nella lotta per il terzo posto parziale, ma riuscendo a non farsi portare via quei 9″ che aveva al via.

Video - Johaug doma il Cermis e vince il Tour de Ski: avversarie lontane 01:50

Lungo tutta la prima metà di gara e poco più, o meglio nel primo quarto d’ora, non c’è una particolare selezione nel gruppo, con Johaug che resta davanti, ma senza cercare l’allungo. All’attacco del Cermis, però, la norvegese piazza il forcing, al quale resiste soltanto Heidi Weng, con Oestberg a 15 secondi e il gruppo con Nepryaeva a 20. Poco dopo il km 6.6, però, Weng non riesce più a tenere il ritmo della leader del Tour de Ski, che inizia a prendere il volo e a confermarsi una volta di più padrona del Cermis, come già fino al 2016. Nel giro di trecento metri il vantaggio diventa di 15 secondi, e a questo punto si iniziano a vedere due gare: una è quella, solitaria, di Johaug, l’altra è di coloro che cercano di agguantare il secondo posto generale. Al nono chilometro il divario diventa di 55 secondi, con Weng che, nonostante un momento di difficoltà, riesce a tenere a distanza Oestberg e Nepryaeva, con Jacobsen che è ancora più lontana. La lotta diventa quella per il secondo posto della classifica generale, mentre Johaug viene accolta dalle bandiere norvegesi sul traguardo, ne raccoglie una, la alza al cielo, bacia la neve e segna il proprio trionfo.

Weng arriva seconda a 50″3, poi Oestberg a 54″5 e Nepryaeva a 57″1, ma per la russa c’è la soddisfazione del secondo posto al Tour de Ski. Quinta l’austriaca Teresa Stadlober, con un ritardo di 1’15″1, seguita dalle americane Jessica Diggins (+1’51″1) e Rosie Brennan (+1’58”). Completano la top ten la norvegese Ragnild Haga (+2’06”), Jacobsen (+2’10″4) e la tedesca Katharina Hennig (+2’12″9).

Per quel che riguarda le italiane, rilevante 15° posto di Anna Comarella (+2’47”), che è riuscita a sfruttare la chance che le si è presentata davanti per il miglior risultato in carriera, mentre Elisa Brocard finisce al 39° (+6’28″6).

