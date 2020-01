Tour de Ski: Johannes Klaebo si prende la sprint tc della Val di Fiemme e la vetta della classifica

Johannes Klaebo si prende tutto: il norvegese si impone nella sprint tc andata in scena oggi in Val di Fiemme e valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo passando in testa alla classifica generale in vista della scalata al Cermis di domani, seppur con un solo secondo di margine sul russo Alexander Bolshunov, oggi terzo e battuto anche dal connazionale Sergey Ustiugov, secondo, e che può puntare alla vittoria finale domani, avendo 15″ di ritardo in graduatoria. Tutti fuori ai quarti gli azzurri: Federico Pellegrino si classifica 13°, mentre Stefan Zelger è 16°, infine Maicol Rastelli è 21°.

In finale Klaebo si impone di potenza, chiudendo in 3’03″78 e battendo di 0″70 Ustiugov, mentre Bolshunov si ferma a 1″33 e deve accontentarsi del gradino più basso del podio. Gli altri finalisti non interferiscono nella lotta tra i primi tre della classe, prendendo i piazzamenti dalla quarta posizione in giù: il norvegese Paal Golberg arriva a 2″01, mentre gli altri due russi, Gleb Retivykh ed Andrey Melnichenko, sono rispettivamente quinto a 6″30 e sesto ad 8″69.

In semifinale avanti compatti i tre pretendenti alla corona finale del Tour, anche se Bolshunov, a differenza di Klaebo ed Ustiugov, deve attendere il brivido del ripescaggio per sapere con certezza di essere tra i migliori sei: la finale si compone così di quattro russi e due norvegesi. Nei quarti di finale clamorosa eliminazione di Federico Pellegrino, terzo nella prima serie, bruciato allo sprint per la piazza d’onore dietro a Klaebo dal russo Denis Spitsov. Per l’azzurro c’è la 13ma posizione, mentre è 16° Stefan Zelger, terzo nella quarta serie, infine è 21° Maicol Rastelli, quinto nel terzo quarto.

