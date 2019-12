Tour de Ski: la 15 km tl mass start maschile di Lenzerheide premia Ustiugov, italiani lontani

Scattato anche per gli uomini il Tour de Ski, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nella tappa inaugurale di Lenzerheide, in Svizzera, dove si è disputata la 15 km mass start maschile in tecnica libera, a vincere è stato il russo Sergey Ustiugov, davanti al norvegese Johanes Klaebo ed all’altro russo Alexander Bolshunov, secondi ex aequo. Indietro gli azzurri, tutti fuori dai primi trenta.

Avvio senza sussulti, ma ai 3.3 km i punti bonus fanno gola a tutti ed il norvegese Johannes Klaebo è bravo a passare in testa ed incamerarne 15, 12 vanno al russo Alexander Bolshunov e 10 all’altro russo Sergey Ustiugov, mentre sono bravi i due azzurri Federico Pellegrino, quinto (6 punti), e Giandomenico Salvadori, nono (2).

Dopo il primo terzo di gara ad alternarsi al comando sono il norvegese Emil Iversen ed il finlandese Iivo Niskanen, mentre riescono a tenere le primissime posizioni Federico Pellegrino e Giandomenico Salvadori, i quali però iniziano a retrocedere quando il finlandese, all’inizio dell’ultima parte di gara, alza il ritmo.

Risponde Sergey Ustiugov ed il russo passa a condurre in vista del rush finale, portandosi dietro il connazionale Alexander Bolshunov, mentre si affaccia nelle prime posizioni un redivivo Dario Cologna. L’effetto principale di questa accelerazione ulteriore è quello di far saltare definitivamente gli italiani.

All’arrivo il russo Sergey Ustiugov vince in 33’19″1 precedendo di 4″0 il norvegese Johannes Klaebo ed il russo Alexander Bolshunov, secondi a pari merito, mentre finiscono nelle retrovie e fuori dai trenta tutti gli azzurri. Il migliore è Stefan Zelger, 36° a 41″3, mentre è 39° Mikael Abram a 44″0, più indietro Francesco De Fabiani, 47° a 53″5, davanti a Giandomenico Salvadori, 48° a 56″8, mentre si classifica 51° Federico Pellegrino a 1’04″0. Maicol Rastelli è 78° a 2’51″8, infine Michael Hellweger è 86° a 5’11″3.

roberto.santangelo@oasport.it