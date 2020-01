Tour de Ski: Lampic vince la sprint in Val di Fiemme, Lucia Scardoni quinta

Dopo il successo nella prova di Lenzerheide in tecnica libera, la slovena Anamarija Lampic concede il bis e si impone nella sprint tc femminile andata in scena oggi in Val di Fiemme e valida per il Tour de Ski 2020 di sci di fondo. Battute la norvegese Astrid Jacobsen, seconda, e la statunitense Jessica Diggins, terza, mentre la norvegese Therese Johaug conserva la vetta della generale del Tour, ma ora ha un margine risicatissimo da difendere nella scalata del Cermis di domani. Tra le azzurre molto bene Lucia Scardoni, che arriva in finale e si piazza quinta, mentre Elisa Brocard esce ai quarti e si classifica 24ma.

In finale successo della slovena Anamarija Lampic, che chiude in 3’03″03 e batte di 0″22 la norvegese Astrid Jacobsen, ora seconda nel Tour de Ski, e di 0″28 la statunitense Jessica Diggins, terza, la quale supera la connazionale Sadie Bjornsen, quarta a 0″80. Ottime notizie in casa Italia con il quinto posto di Lucia Scardoni a 1″22, mentre è sesta la russa Natalia Nepryaeva, staccata di 15″30, che rientra però con forza nella lotta per il successo nella manifestazione, accorciando sulla vetta della generale.

In semifinale era arrivato il passaggio del turno per ripescaggio di Lucia Scardoni, mentre erano uscite tre delle pretendenti al successo finale del Tour, con Heidi Weng ottava assoluta, Therese Johaug undicesima complessiva ed Ingvild Oestberg dodicesima nella classifica odierna. Nei quarti di finale era stata eliminata Elisa Brocard, quinta nella quarta serie per il 24° posto assoluto, mentre si erano salvate grazie ai tempi di ripescaggio sia Nepryaeva che Johaug, infine l’unica tra le prime sei della generale del Tour a venire eliminata era stata la svedese Ebba Andersson, ultima nella quinta serie.

