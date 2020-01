Tour de Ski: Pellegrino secondo nelle qualificazioni, Klaebo rifila sei secondi a tutti

Semplicemente distruttivo. Soltanto questo aggettivo si può utilizzare parlando della versione di questa mattina di Johannes Klaebo nelle qualificazioni della sprint a tecnica classica in Val di Fiemme, valida per il Tour de Ski 2020. Il norvegese, infatti, mette subito una chiara distanza tra la propria figura e quelle degli altri, facendo fermare il cronometro sul tempo di 3’02″17 sui 1500 metri italiani. Particolarmente poderosa si è rivelata l’azione nella seconda parte di percorso, in cui mette una marcia che nessuno può tenere.

Per rendere l’idea, il secondo classificato, che poi è un ottimo Federico Pellegrino (in quella tecnica classica che non è sua, e su un percorso che non lo aiuta), si trova a 5″98 dal norvegese che sta facendo anche più dell’impossibile per riprendersi la vetta del Tour de Ski. Terza posizione per il norvegese Paal Golberg a 6″10, davanti ai russi Sergey Ustiugov (+6″70) e Alexander Bolshunov (+7″11), i grandi rivali di Klaebo nel Tour de Ski, con il secondo di essi attuale leader della graduatoria. Tanta Scandinavia e un po’ di Russia per completare la top ten, ma anche un altro pezzo d’Italia: dopo il sesto posto dello svedese Johan Haeggstroem (+7″26) c’è infatti il settimo di un ottimo Maicol Rastelli (+8″68), che si colloca davanti a una coppia di ulteriori svedesi, Calle Halfvarsson e Oskar Svensson, rispettivamente a 10″01 e 11″08 dal leader. Decimo il russo Artem Maltsev (+11″35).

C’è un’altra buona notizia per l’Italia: Stefan Zelger, per una questione di millesimi, passa con il trentesimo e ultimo tempo, beffando il francese Adrien Backscheider: il divario rispetto a Klaebo, in questo caso, è di 15″98. Si fermano, per oggi, Mikael Abram e Giandomenico Salvadori, rispettivamente 34° e 35° con 16″58 e 16″90 di ritardo dal leader. Rivedremo Pellegrino nel primo quarto di finale, assieme a Klaebo e al russo Denis Spitsov, mentre Rastelli sarà protagonista del terzo e Zelger del quarto.

federico.rossini@oasport.it

Foto: Pierre Teyssot / Pentaphoto