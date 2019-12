Tour de Ski: Therese Johaug trionfa nella mass start tl di Lenzerheide, 27esima Comarella

Doveva essere la favorita numero uno ed ha piazzato subito la zampata della campionessa: la norvegese Therese Johaug ha vinto la tappa di apertura del Tour de Ski, la 10 km mass start a tecnica libera femminile disputata a Lenzerheide: la norvegese ha preceduto la connazionale Heidi Weng, seconda, e la svedese Ebba Andersson, terza. Tra le azzurre la migliore è Anna Comarella, 27ma.

Dopo aver preso in mano la situazione sin dal principio, la norvegese è riuscita nel suo intento di fare il vuoto soltanto attorno a metà gara, dopo che ai 3.3 km il gruppone era transitato allungato ma, sostanzialmente, compatto, con la classica selezione da dietro delle atlete che non riuscivano a tenere il passo delle migliori.

Dopo aver fatto il vuoto, Johaug ha provato ad andarsene e guadagnare già un margine ragguardevole, arrivando ad avere anche circa 18″ sul gruppo delle inseguitrici, ma nel finale ha ceduto qualcosa alle atlete alle proprie spalle, tagliando il traguardo in 28’12″1, davanti alla connazionale Heidi Weng, staccata di 12″3, mentre per la terza piazza la svedese Ebba Andersson, a 12″9, ha bruciato in volata la norvegese Ingvild Flugstad Oestberg, quarta a 13″1.

Per quanto concerne le italiane l’unica a rientrare nelle 30 è Anna Comarella, 27ma a 1’16″1, mentre si classifica 39ma Elisa Brocard a 1’57″9, appena davanti alla compagna Lucia Scardoni, 40ma a 1’58″2. Più indietro Ilaria De Bertolis, 50ma a 2’28″8, e Caterina Ganz, 53ma a 2’36″2. Greta Laurent è 59ma a 3’08″2, infine non ha concluso la prova Francesca Franchi.

