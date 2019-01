De Fabiani: "Oberstdorf tra le mie preferite, adesso punto alla Top 10 nel Tour de Ski"

"Oberstdorf è una delle mie piste preferite e come al solito qui le gare sono molto spesso condizionate dal meteo, ma la salita finale, la discesa verso l’arrivo sono molto adatte alle mie caratteristiche e questo ha fatto la differenza insieme ai miei sci che erano perfetti e performanti". E' il commento di Francesco De Fabiani dopo il secondo ottenuto nella mass start di 15 km a tecnica classica, valida come quarta tappa del Tour de Ski, nella località tedesca.

La tattica dell'azzurro oggi è stata impeccabile: "Diciamo che ho risparmiato il più possibile. Il secondo giro è stato il più duro, non mi sentivo nemmeno così bene, poi nei giri successivi le cose sono migliorate. Era importante stare in scia nei tratti a spinta per evitare spechi di energia. Come 4 anni orsono, avrei avuto le forze per attaccare nella salita finale, ma so che avrei pagato. Ho ragionato e sono molto contento del risultato finale". Domani il Tour prevede l’inseguimento in skating e De Fabiani ha le idee chiare: "Cercherò di mantenere la condizione, guardando soprattutto alla prossima 15 km in classico in programma sabato in Val di Fiemme, per poi cercare di chiudere nella Top 10 il Tour de Ski", ha concluso.