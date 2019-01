L'impresa di De Fabiani: è secondo nella mass start dietro Iversen

Il Tour de Ski 2019 di Francesco De Fabiani doveva entrare nel vivo oggi e così è stato. Il valdostano ha sfruttato al meglio la 15 km mass start a tecnica classica, molto congeniale alle sue caratteristiche, concludendo al secondo posto alle spalle del norvegese Emil Iversen e davanti al russo Sergey Ustiugov. Si tratta del sesto podio in carriera in Coppa del Mondo per l’italiano: cinque di questi sono maturati in gare con partenza di massa. Iversen ha invece celebrato la sesta affermazione nel circuito maggiore.

Una tattica di gara molto accorta da parte di De Fabiani. L’azzurro si è disinteressato completamente degli sprint intermedi che assegnavano secondi di abbuono per la classifica generale; è rimasto sempre al coperto, nella pancia del gruppo, badando di spendere meno energie possibili in vista della volata. All’imbocco della tornata conclusiva il classe 1993 ha subito guadagnato posizioni, portandosi nell’avanguardia del plotone. Sulla salita finale ha risposto in maniera brillante all’attacco di Ustiugov, non perdendo mai le code del russo. Questi due atleti sono scappati via insieme a Iversen, andando dunque a giocarsi il successo allo sprint. Il norvegese, con una progressione imperiosa, non ha dato scampo alla concorrenza, imponendosi con 9 decimi sull’azzurro e 2 secondi sul russo.

Video - Straordinario De Fabiani, è secondo nella 15 km tecnica classica a Oberstdorf dietro Iversen 01:03

Quarta piazza per il norvegese Sjur Roethe, che ha visto sfumare il podio per un solo decimo al fotofinish. Quinto lo svedese Calle Halfvarsson, poi il norvegese Didrik Toenseth. Settima e ottava posizione per i russi Evgeniy Belov ed Andrey Larkov, appena davanti al capo-classifica scandinavo Johannes Hoesflot Klaebo. Completa la top10 il russo Maxim Vylegzhanin. Si conferma piuttosto distante dalla miglior condizione lo svizzero Dario Cologna, 23° a 16″5 dalla vetta.

In casa Italia, oltre allo splendido podio di De Fabiani, da registrare anche la 22ma piazza di un Dietmar Noeckler che si rivede finalmente su livelli discreti: una buona notizia in vista della staffetta. Fuori dalla zona punti tutti gli altri azzurri: 34° Maicol Rastelli, 38° Stefano Gardener, 42° Giandomenico Salvadori.