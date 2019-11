Pellegrino: "Voglio provare a vincere la Coppa del Mondo sprint come quattro anni fa"

Federico Pellegrino è pronto per il suo esordio stagionale, il faro dello sci di fondo italiano debutterà in Coppa del Mondo durante il prossimo weekend: a Ruka (Finlandia) sono in programma le sprint a tecnica classica oltre alle 10km-15 km a tecnica classica e a tecnica libera. Il valdostano sarà sicuramente protagonista non soltanto in questo appuntamento ma per tutto l’anno, il suo obiettivo è quello di battagliare per la Coppa del Mondo di sprint contro il fenomeno norvegese Johannes Klaebo.

Chicco Pellegrino ha presentato la stagione che lo aspetta ai microfoni della Fisi:

" Gli obiettivi stagionali sono quelli di sempre, anche se manca l’appuntamento clou rappresentato da un’Olimpiade o un Mondiale. Siamo davanti ad una lunga stagione di Coppa del mondo, dopo tre anni consecutivi conclusi al secondo posto, vorrei provare a vincere la classifica sprint come mi successe quattro anni fa, proprio quando non c’erano altre appuntamenti. "

Nel dettaglio Chicco spiega come è strutturata la scaletta degli impegni:

" Quest’anno il calendario prevede una suddivisione equa delle gare veloci, sette in pattinato e altrettante in classico, quelle su cui punterò maggiormente le mie carte saranno quelle che assegnano punteggio pieno come Davos, Planica e Dresda. Di pari passo continuerà a insistere nelle gare più lunghe, già a Ruka potrei avere le risposte che cerco, capiremo se impostare ulteriormente la preparazione sulle distanze, oppure tenere le sprint come filo conduttore. Sarà un’annata impegnativa perché, a guardare il calendario, mi verrebbe voglia di farle tutte. Purtroppo è stato studiato in un modo che non ti permette di essere sempre presente, per cui strategicamente occorrerà essere furbi nell’ascoltare il proprio corpo, per selezionare le tappe giuste in cui tirare il fiato e allenarmi al meglio per le gare dove posso puntare a vincere "