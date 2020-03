Simone Origone infinito, vince la sua 12esima Coppa del Mondo: "Ma è un momento triste"

Dopo la cancellazione della tappa di Formigal della Coppa del Mondo di sci velocità 2020, è arrivata anche quella di Gran Valira. Le Finali, che si sarebbero dovute disputare il 3-4 aprile, non si disputeranno, per cui siamo di fronte alla chiusura anticipata della stagione. In questo modo per Simone Origone arriva la dodicesima vittoria della sua carriera, al termine di una annata perfetta con sei successi in altrettante prove. Il 40enne valdostano, ha chiuso la sua annata con 600 punti precedendo il francese Simon Billy con 440 e l’austriaco Manuel Kramer con 330, mentre Valentina Greggio è giunta seconda nella classifica femminile con 405 punti, alle spalle di Britta Backlund con 600 punti.

Origone: "Non riusciamo a gioire fino in fondo"