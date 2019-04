Simone Origone porta a casa la gara e la sua 11esima coppa del mondo

Simone Origone legittima il successo in Coppa del Mondo di sci velocità con la vittoria a Grand Valira, Andorra: l’azzurro non si accontenta del 13° posto, che gli avrebbe comunque dato la matematica certezza della conquista della classifica generale, ma sbriciola la concorrenza imponendosi con 183.40 km/h. Indietro invece il suo ultimo antagonista per la graduatoria finale, l’austriaco Manuel Kramer, oggi sesto. In classifica generale Simone Origone chiude a quota 640 contro i 502 punti dell’austriaco.

Ordine d’arrivo Gara-2 maschile Grand Valira (And):

1. Simone Origone (Ita) 183.40 km/h

2. Bastien Montes (Svi) 183.08 km/h

3. Klaus Schrottshammer (Aut) 181.76 km/h

4. Philippe May (Svi) 180.66 km/h

5. Ivan Origone (Ita) 178.80 km/h

Gioia italiana anche in campo femminile, con Valentina Greggio che si riscatta in parte dalla delusione per la mancata conquista della classifica generale chiudendo con una vittoria: 178.92 km/h per lei, proprio davanti alla svedese Britta Backlund, nuova regina di Coppa, oggi seconda con 178.19 km/h. In classifica generale la svedese termina a quota 720 contro i 660 dell’azzurra.

Ordine d’arrivo Gara-2 femminile Grand Valira (And):

1. Valentina Greggio (Ita) 178.92 km/h

2. Britta Backlund (Sve) 178.19 km/h

3. Lisa Honvland-Uden (Sve) 177.95 km/h

4. Hanna Matslofva (Sve) 177.95 km/h

5. Clea Martinez (Fra) 175.37 km/h

