Arianna Fontana ancora sul podio: secondo posto nei 500 metri

Arianna Fontana non si ferma più! Dopo il terzo posto di sabato nei 1500m, la campionessa valtellinese si migliora e risale nuovamente sul podio, chiudendo in seconda posizione la finale dei 500m nell’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo in Giappone a Nagoya.

Una finale dominata dalla canadese Kim Boutin che si è messa in testa dalla prima curva e non ha più lasciato la leadership della gara. Fontana è stata brava ad inserirsi subito alle spalle della nordamericana, difendendo poi la posizione dagli assalti della sudcoreana Kim Ji Yoo e della polacca Natalia Maliszewska, rispettivamente terza e quarta all’arrivo.

Fontana che aveva superato in precedenza una complicata semifinale, dove era arrivata l’eliminazione di Martina Valcepina. Terzo posto per la valtellinese dietro alla compagna di squadra e alla polacca Natalia Maliszewska, che hanno chiuso ogni tentativo di sorpasso da parte di Valcepina nell’ultimo giro. L’azzurra si è consolata vincendo la finale B e chiudendo dunque al quinto posto complessivo.

Tra poco le due azzurre torneranno sul ghiaccio perchè saranno protagoniste nella finale della staffetta femminile. Un quartetto che dovrebbe essere composto anche da Cynthia Mascitto e Nicole Botter Gomez e che lotterà per le medaglie con Corea del Sud, Canada, Stati Uniti e Russia.