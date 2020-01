Arianna Fontana e Martina Valcepina, che doppietta! Argento e bronzo nell'overall agli Europei

Ultima giornata di gare alla Főnix Arena di Debrecen (Ungheria), sede degli Europei 2020 di short track. Sull’anello di ghiaccio magiaro l’Italia ha concluso le proprie fatiche con 4 argenti e 3 bronzi nel computo generale delle medaglie conseguite in questa rassegna continentale. Dopo i due secondi posti di Arianna Fontana nei 1500 metri e di Martina Valcepina nei 500 metri di ieri, altri podi sono stati ottenuti dalla compagine tricolore.

È stata la citata Fontana a conquistare il bronzo nei 1000 metri (1'33"596), vinti dalla dominatrice di questa competizione Suzanne Schulting (vittoriosa della classifica generale dell'overall, nonché di tutte le gare individuali e della staffetta) con il crono di 1'33"353, a precedere la connazionale Lara van Ruijven (1'33"464) e l'italiana. Quinta posizione per l’altra azzurra Cynthia Mascitto (1’33″784). Il successo del chilometro ha regalato a Schulting la certezza matematica dell’oro della classifica generale, come detto, bissando quanto fatto l’anno passato a Dordrecht. Pertanto nella Super Final, tenendo conto delle penalità comminate proprio all’olandese, alla belga Hanne Desmet e alla tedesca Anna Seidel, Fontana e Valcepina hanno avuto la certezza di centrare l’argento e il bronzo nell’overall, con 68 e 34 punti rispettivamente, mentre la rappresentante dei Paesi Bassi ha concluso con 102. Sul versante maschile l’Ungheria ha dominato la scena con i fratelli Liu: oro nei 1000 metri a Shaolin Sandor (1’25″636) davanti a Shaoang (1’25″667) e al russo Semen Elistratov (1’25″831). Sesto posto per l’azzurro Yuri Confortola (1’27″030). Nel computo complessivo, l’oro è andato a Shaoang Liu (77 punti) davanti al fratello Shaolin Sandor (75) e ad Elistratov (65). Confortola ha chiuso ottavo con 7 punti.

Anche le staffette azzurre salgono sul podio

Nelle staffette, il quartetto formato da Fontana, Mascitto, Valcepina e da Nicole Botter Gomez ha lottato fino alla fine per la vittoria con l’Olanda, che però poi si è imposta in 4’12″877 davanti alle azzurre (4’13″022) e alla Russia (4’25″577). Ungheria squalificata in questa gara e anche in quella maschile per un’azione scorretta in fase di cambio. Di ciò hanno approfittato Andrea Cassinelli, Marco Giordano Tommaso Dotti e Yuri Confortola, bronzo con il tempo di 7’07″055, preceduti dalla Russia (7’06″884) e dall’Olanda (7’06″984).