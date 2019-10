Questo fine settimana ricomincia la Coppa del Mondo di short track. L’edizione 2019-2020 parte da Salt Lake City, per poi restare sempre in Nord America in quel di Montreal (8-10 Novembre). A fine mese il trasferimento in Asia con le due tappe di Nagoya e Shanghai. A gennaio del prossimo anno poi le tappe europee a Bormio, Dresda e Dordrecht che faranno da trampolino ai i Mondiali di Seoul.

La squadra azzurra è partita in direzione Salt Lake City ed è presente anche Arianna Fontana. La valtellinese sarà dunque subito sul ghiaccio fin dalle prime prove di Coppa, ma è ancora da capire quanto e come verrà utilizzata dallo staff tecnico in questo inizio di stagione. Possibile che Fontana possa disputare anche solo le staffette, dedicandosi più avanti alle prove individuali, ma i dubbi verranno sciolti in maniera definitiva solo in prossimità delle gare.

Questa e quella successiva sono stagioni sicuramente importanti per Arianna, ma resta comunque di passaggio in vista di quello che è già stato fissato come il grande appuntamento per la valtellinese: le Olimpiadi di Pechino 2022. I Giochi cinesi sono ancora lontani, ma potrebbero essere anche il punto d’arrivo della carriera di questa straordinaria campionessa. Certo nel 2026 ci sarebbe Milano-Cortina e la stessa Fontana ha detto che non le dispiacerebbe chiudere il cerchio iniziato a Torino 2006, ma di anni ce ne sono ancora tanti ed ora è davvero impossibile capire cosa potrà succedere.

Sicuramente in Cina Fontana ci vorrà essere e sarà presente per salire nuovamente sul podio. La fantastica tripletta di Pyeongchang le ha permesso di salire a quota otto medaglie a cinque cerchi, diventando la pattinatrice più vincente di sempre nelle Olimpiadi nello short track. Battuto e staccato un mito come la cinese Wang Meng ed ora il grande sogno di Arianna è quello di diventare la numero uno sia in campo femminile che in quello maschile.

Serve ancora una sola medaglia per centrare questo incredibile record. Infatti Fontana è salita per otto volte sul podio olimpico come già fatto in passato dall’americano Apolo Ohno e dal russo Viktor Ahn, quest’ultimo a medaglia in precedenza anche con la Corea del Sud sotto il nome di Ahn Hyun-Soo. Non c’è solo questo record mondiale, ma Arianna può battere anche dei primati italiani.

Le dieci medaglie di Stefania Belmondo sono un altro obiettivo da poter centrare, visto che la storica campionessa dello sci di fondo azzurro è attualmente l’atleta italiana più vincente di sempre nelle Olimpiadi Invernali. Guardando anche a quelle estive Fontana si trova attualmente al quarto posto in compagnia di Giovanna Trillini. A nove ci sono due altri protagonisti delle scherma italiana come Valentina Vezzali e Giulio Gaudini e sempre dalla scherma arriva il numero uno in assoluto, Edoardo Mangiarotti con 13.