Arianna Fontana torna ad allenarsi con la Nazionale: obiettivo Mondiali?

Gli Europei di short track a Dordrecht (Olanda) sono andati in archivio e l’Italia ritorna all’ovile con un 1 oro e 1 argento grazie al successo nei 3000 metri di Yuri Confortola e al secondo posto di Martina Valcepina nei 500 metri. Un bottino piuttosto scarno quello del Bel Paese, soprattutto rispetto a selezioni come Olanda e Ungheria che hanno monopolizzato la scena con 4 ori ciascuno.

Del resto, si sapeva che l’assenza della nostra Arianna Fontana, campionessa olimpica dei 500 metri a PyeongChang e punta di diamante della compagine italica, avrebbe pesato. Ma, leggendo La Gazzetta dello Sport di stamane, vi potrebbero essere delle chance per rivederla in gara. L’Angelo Biondo infatti è presente tra i 18 azzurri che nella giornata di ieri si sono radunati a Courmayeur. Pertanto, la campionessa valtellinese, dopo quasi un anno e le discussioni con la FISG relativamente ai cambiamenti della guidata tecnica della nostra formazione, è ritornata con i pattini ai piedi per 5 giorni di preparazione.

Il target quindi potrebbero essere i Mondiali 2019 a Sofia (Bulgaria), dall’8 al 10 marzo, ma non vi è certezza. Di sicuro, l’apporto di un’atleta di questo calibro farebbe comodo ad un’Italia apparsa decisamente ridimensionata, nonostante il grande impegno degli azzurri nella rassegna continentale citata. Fontana è una fuoriclasse e la sua presenza può dare una mano sostanziale a tutto il movimento.

Le tensioni dunque sono state messe da parte per obiettivi sportivi ambiziosi? Lo scopriremo nelle prossime settimane ma non si può negare la soddisfazione nell’apprendere la notizia di una sua ripresa degli allenamenti con il gruppo tricolore.