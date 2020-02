Coronavirus: Mondiali di short track rinviati ad Ottobre 2020, la stagione può considerarsi conclusa

Il 26 febbraio scorso ,l’ISU aveva annunciato che i campionati mondiali di short track non potevano essere organizzati come previsto in Corea del Sud, con la città di Seul che aveva chiuso la pista di pattinaggio del Mokdong, ed ordinato la cancellazione di tutte le competizioni previste.

Nel frattempo, l’ISU ha valutato la situazione ed ha concluso che, considerando gli incerti sviluppi riguardanti l'emergenza Coronavirus, una riprogrammazione o il trasferimento dei Mondiali prolungando difatti la stagione in corso, non poteva essere considerata.

Nelle prossime settimane, l’ISU valuterà, in collaborazione con tutte le parti interessate, se i Mondiali di short track potranno essere disputati più avanti nel corso dell’anno, ma comunque non prima di metà ottobre 2020. Tutti gli altri eventi ISU per la stagione 2019-2020 rimangono programmati come previsto, ma la stagione dello short track è da considerarsi finita.