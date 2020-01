Seconda medaglia per l’Italia agli Europei 2020 di short track a Debrecen. Martina Valcepina ha chiuso con il 2° posto la finale dei 500 metri, vinti ancora da un’inarrestabile Suzanne Schulting: è doppietta per l’olandese dopo il successo nei 1500 metri ed allunga così in maniera decisiva in classifica. Medaglia di bronzo, invece, per la polacca Natalia Maliszewska.

Cronaca

Una finale a senso unico con Schulting che ha preso subito il comando e non lo ha più mollato. Valcepina e Maliszewska hanno provato ad impensierire l’olandese, ma tutti i loro tentativi sono stati respinti, accontentandosi rispettivamente dell’argento e del bronzo.

Schulting ipoteca il titolo Overall grazie alla squalifica di Arianna Fontana in semifinale. La valtellinese era nella stessa batteria dell’olandese e delle compagne di squadra Valcepina e Mascitto. I giudici hanno deciso di penalizzare al termine della gara la Fontana (che aveva concluso al 3° poto), che in questo modo dice praticamente addio ai sogni di poter competere per il titolo continentale.

Adesso nella classifica Overall, Schulting conduce con 68 punti contro i 21 di Martina Valcepina ed Arianna Fontana, ma va ricordato che Valcepina non parteciperà ai 1000 metri dopo l’eliminazione in batteria.