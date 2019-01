Europei short track: Martina Valcepina non sbaglia, è argento nei 500 metri

Martina Valcepina non delude e si prende la medaglia d’argento nei 500m femminili agli Europei di short track in corso di svolgimento a Dordrecht. La valtellinese ha chiuso al secondo posto con il tempo di 43.241 alle spalle della polacca Natalia Maliszewska (42.842), leader della classifica di specialità in Coppa del Mondo. Sul podio ci sale anche l’olandese Lara Van Ruijven, che ha preceduto la connazionale Suzanne Schulting.

La prima finale di giornata è stata quella dei 1500m femminili, che hanno visto la vittoria dell’olandese Suzanne Schulting davanti alla britannica Elise Christie e alla russa Sofia Prosvirnova. Davvero bello il sesto posto di Arianna Sighel, che centra il suo miglior risultato stagionale. Purtroppo in semifinale Cecilia Maffei ha chiuso al quinto posto (eliminata anche dalla Finale B), mentre Martina Valcepina è stata squalificata insieme alla russa Konstantinova.

Doppietta dell’Ungheria nei 1500m maschili con il successo di Liu Shaolin Sandor davanti al connazionale Liu Shaoang. Terzo posto per il russo Semen Elistratov, che precede a sua volta il compagno di squadra Denis Ayrapetyan. Anche in questa finale c’è un italiano ed è l’ottimo Yuri Confortola, che ha chiuso al sesto posto. Bravi anche Tommaso Dotti e Mattia Antonioli rispettivamente terzo e quarto nella Finale B.

Dopo queste due finali l’olandese Suzanne Schulting è al comando della classifica Overall con 42 punti davanti alla polacca Natalia Maliszewska (34) e poi a pari merito a 21 punti la britannica Elise Christie e la nostra Martina Valcepina.

