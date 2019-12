In Coppa del Mondo a Shanghai 2019 Martina Valcepina sul podio: terzo posto nei 500 metri

Martina Valcepina non delude le attese e sale sul podio nella prima serie dei 500 metri a Shanghai, sede della quarta tappa di Coppa del Mondo di short track. La valtellinese chiude al terzo posto dietro alla canadese Kim Boutin ed all’olandese Suzanne Schulting.

Boutin si conferma imbattibile nella distanza più breve e si impone in un arrivo in volata con Schulting. Una gara che comunque vede sempre la canadese avanti, mentre Valcepina, un po’ ostacolata in partenza, deve inseguire sin dalle prime curve, centrando alla fine comunque il podio.

Valcepina si era qualificata alla finale dopo il ripescaggio da parte dei giudici in semifinale. La valtellinese era rimasta coinvolta in un contatto con la polacca Natalia Maliszewska ed era caduta proprio ad inizio gara. La decisione finale era stata quella di squalificare Maliszewska e di avanzare in finale l’azzurra.

Domani nuovo appuntamento con i 500 metri per Valcepina, che ha già centrato l’accesso ai quarti di finale.