L'Italia trionfa nella staffetta femminile davanti a Canada e Russia: squalificata la Corea del Sud

Signore e signori, che Italia a Nagoya (Giappone), tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di short track! Sull’anello di ghiaccio nipponico Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Martina Valcepina e Nicole Botter Gomez si sono imposte al termine di una gara palpitante con il crono di 4’12″681, a precedere il Canada (4’12″781) e la Russia (4’15″235).

Le azzurre hanno approfittato della squalifica della Corea del Sud, in un primo momento vincitrice e sanzionata per una irregolarità al cambio dopo un’attenta analisi dei giudici, e hanno ottenuto un successo in CdM che mancava da quasi quattro anni nella prova a squadre riservate alle donne. Un riscontro che va ad aggiungersi ai due podi ottenuti dall’Angelo Biondo (Fontana) nei 1500 e nei 500 metri in questo weekend nipponico.

Una prestazione di grande autorevolezza da parte delle nostre portacolori, trascinate dalla coppia d’oro Fontana-Valcepina. Un successo quindi significativo per il movimento nostrano, che ha tanto di cui rallegrarsi, visti i riscontri in questa tappa asiatica. Per la cronaca, la squalifica in questa staffetta ha riguardato anche gli Stati Uniti, sanzionati per aver rappresentato un ostacolo nelle fasi concitate nei confronti della selezione russa.