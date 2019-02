Short Track, Coppa del Mondo Torino 2019: brillano le staffette e Martina Valcepina

È cominciata a Torino l’ultima tappa della Coppa del Mondo di short track. C’era grandissima attesa per l’Italia e la squadra azzurra non ha deluso soprattutto con le staffette. Sia il quartetto femminile (Martina Valcepina, Cecilia Maffei, Arianna Sighel e Lucia Peretti) sia quello maschile (Yuri Confortola, Tommaso Dotti, Andrea Cassinelli e Mattia Antonioli) hanno vinto il loro quarto di finale, qualificandosi con merito per la semifinale. Soprattutto gli uomini hanno vinto la batteria con presente la fortissima Ungheria, successivamente squalificata.

Conferma le aspettative della vigilia Martina Valcepina, reduce dalla vittoria a Dresda. Nella seconda serie dei 500m la valtellinese ha vinto la sua batteria, centrando la qualificazione alla semifinale. Obiettivo realizzato anche da Cynthia Mascitto, che è stata ripescata come una delle migliori terze classificate.

Purtroppo nessuna altra soddisfazione nelle altre gare. Valcepina ha deciso di partecipare solamente ai 500m, concentrandosi poi sulla staffetta. In campo femminile sono arrivate le eliminazioni (dovranno passare dai ripescaggi) nella prima serie 500m di Elena Viviani e Lucia Peretti, nei 1000m sempre di Elena Viviani e di Arianna Sighel e nei 1500m di Cynthia Mascitto e Cecilia Maffei.

Anche in campo maschile un piccolo passo indietro rispetto alle ultime uscite stagionali. In entrambe le serie dei 500m sono stati subito eliminati Daniele Viscardi e Marco Giordano. Nei 1000m passaggio dai ripescaggi anche per Yuri Confortola e Mattia Antonioli; mentre nei 1500m eliminazione immediata anche per Tommaso Dotti ed Andrea Cassinelli, entrambi terzi in batteria.