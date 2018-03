Squalifica in finale per la staffetta azzurra: l'Italia chiude i Mondiali senza medaglie

Ultima giornata ai Mondiali di short track a Montreal. La coreana Choi Min Jeong e il canadese Charles Hamelin si sono laureati Campioni del Mondo, trionfando nelle rispettive classifiche Overall. L’Italia chiude con zero medaglie, anche perché la staffetta femminile azzurra è stata squalificata in finale.

1000m DONNE : non ha vinto Choi Min Jeong, ma la medaglia d’oro resta anche in questa gara in casa Corea del Sud grazie alla vittoria di Shim Suk Hee. La pattinatrice asiatica precede la russa Sofia Prosvirnova e la cinese Li Jinyu. Una buona prova per Martina Valcepina, che chiude complessivamente in sesta posizione dopo il secondo posto ottenuto nella Finale B. Non aveva passato le batterie Cynthia Mascitto.

1000m UOMINI : dopo il titolo nei 1500m, Charles Hamelin concede il bis nei 1000m. Una doppietta d’oro eccezionale per uno dei grandi beniamini del pubblico, che con ogni probabilità chiuderà la sua carriera proprio al termine di questi Mondiali. Argento per il coreano Lim Hyo Jun e l’olandese Sjinkie Knegt. Eliminato nei quarti di finale Yuri Confortola.

3000m DONNE : Anche in questa super final trionfo di Choi Min Jeong davanti alla cinese Li Jinyu e alla connazionale Kim A Lang. La coreana, in questo modo, suggella la sua superiorità e si laurea Campionessa del Mondo, aggiudicandosi la classifica Overall con 110 punti, seguita dalla connazionale Shim Suk Hee (63 punti) e dalla cinese Li (39 punti)

5000m UOMINI : è Shaolin Sandor Liu a vincere la super final. L’ungherese si è imposto davanti al cinese Xu e al russo Elistratov. Penalizzato il coreano Lim per un contatto che è andato poi a danneggiare il suo connazionale Hwang. In trionfo ci va, però, Charles Hamelin, nuovo Campione del Mondo, che vince la Overall con 81 punti a precedere proprio il magiaro Liu (45 punt) e il coreano Hwang (44 punti)

Staffetta DONNE : purtroppo questa volta il quartetto azzurro non riesce a salire sul podio. L’Italia con la stessa squadra dell’argento di PyeongChang (Arianna Fontana, Martina Valcepina, Lucia Peretti e Cecilia Maffei) è stata squalificata in finale. Successo per le campionesse olimpiche della Corea del Sud, davanti all’Olanda e al Canada.

Staffetta UOMINI : un vero e proprio trionfo quello coreano. Dopo l’oro delle donne arriva anche quello degli uomini. Il quartetto coreano vince la medaglia d’oro, precedendo il Canada ed il Giappone.