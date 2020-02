L’allarme Coronavirus continua a essere al centro della scena in queste ultime ore e anche in Italia il numero di contagiati aumenta di ora in ora. Una problematica seria che riguarda tutte le attività, ivi comprese quelle sportive a livello internazionale.

Attraverso una comunicazione ufficiale, l’ISU ha reso noto che i Mondiali 2020 di short track, in programma dal 13 al 15 marzo a Seul (Corea del Sud), sono stati cancellati. La situazione nel Paese asiatico ha costretto le autorità locali a prendere questa decisione, annullando ogni evento sportivo a tempo indeterminato. Come si apprende dal comunicato citato, la Federazione internazionale sta monitorando il tutto, ma l’ipotesi di un rinvio o di uno spostamento di sede è di difficile realizzazione per via dei tempi assai ristretti. Pertanto, la stagione dei pattini veloci potrebbe essere già finita, tenuto conto della chiosa della Coppa del Mondo a Dordrecht (Olanda).

