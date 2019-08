Un nuovo ct francese per l'Italia e torna Arianna Fontana, che pensa anche alla pista lunga

Arianna Fontana starebbe pensando a una possibile avventura nello speed skating, il pattinaggio su pista lunga potrebbe rappresentare il prossimo futuro della stella dello short track. La più volte Campionessa Olimpica non ha gareggiato nella passata stagione e ora è pronta al grande rientro sull’amato ghiaccio, tra tre giorni incomincerà un nuovo raduno della Nazionale a Bormio e la valtellinese dovrebbe essere in gruppo per tre settimane di preparazione in vista dei prossimi appuntamenti internazionale che andranno in scena naturalmente tra autunno e inverno.

Come rivela la Gazzetta dello Sport, la 29enne potrebbe avere un contatto con la pista lunga ad Heerenveen (Paesi Bassi), uno degli impianti simbolo di questo sport. L’azzurra potrebbe anche pensare a delle gare, con Francesca Lollobrigida ha parlato della mass start (specialità olimpica): staremo a vedere se ci sarà davvero un nuovo impiego per Arianna Fontana che non vuole smettere di stupire e che cerca nuovi stimoli dopo aver vinto davvero tutto nel suo sport prediletto. La pattinatrice sarà seguita dal marito Anthony Lobello nei panni di preparatore atletico mentre il 42enne francese Ludovic Mathieu sarà il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di short track, domenica ha concluso un primo periodo di lavoro con la squadra. Il transalpino, due volte atleta olimpico, sostituirà lo statunitense Anthony Barthell che è volato in Cina mentre al maschile è stato confermato il bulgaro Assen Pandov.