Shaun White rinuncia al sogno dei Giochi Olimpici estivi

Niente Tokyo 2020 per Shaun White. Il fenomeno dello snowboard, reduce dall'oro olimpico nell'half pipe a PyeongChang 2018, acvcarezzava il sogno di essere uno dei pochi eletti ad aver partecipato ai Giochi Olimpici sia in un'edizione invernale, sia in un'edizione estiva, ma ha preferito rinunciare.

In un'intervista rilasciata all'AP, Flying Tomato ha dichiarato:

" La decisione dipende meno dalla mia voglia di fare skate e più da quella di non volermi allontanare dalla neve? Sì, sta andando tutto in quella direzione e non mi sentivo a mio agio; e non potevo prendere a cuor leggero una decisione del genere dopo tutto ciò che ho fatto sulla neve. "

il mondo cui appartiene il Pomodoro Volante, dunque, è più quello della neve e meno quello delle tavole con le ruote, ma questo non vuol dire matematicamente che ritroveremo lo statunitense a Pechino 2022, per i prossimi Giochi Invernali:

" Questo non vuol dire automaticamente che andrò in Cina, anche se non è così inverosimile per me. Mi sento ancora bene ed è da lì che riparto. Sto tornano sulla neve e sto facendo ciò che mi sembra giusto. "

Shaun White ha 33 anni, a settembre 34, e per quanto in estate lo skateboard sia propedeutico per lo snowboard che si allena poi nello specifico in inverno, essere uno specialista non è così immediato nemmeno per un fenomeno come lui, che alla sua età dovrebbe abbandonare completamente la tavola da neve e dedicarsi solo alle ruote per poter sperare di fare bella figura contro ragazzini che nascono skater, che hanno visto crescere questa disciplina a livello agonistico insieme a loro e che hanno almeno una quindicina d'anni meno del fenomeno a stelle e strisce. E sappiamo che White è uno che non ci sta a fare brutte figure.