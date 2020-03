Margaglio e Gaspari scrivono la storia dello skeleton: bronzi azzurro ai Mondiali

Valentina Margaglio e Mattia Gaspari scrivono una pagina spettacolare della storia della skeleton italiano. I due azzurri, infatti, centrano la medaglia di bronzo nella gara mista in coppia ai Mondiali di Alteneberg 2020 con due prove solide e nelle quali hanno dato tutto quello che avevano sulla pista tedesca. La medaglia d’oro è andata a Germania II con Jacqueline Loelling e Alexander Gassner che, per un solo centesimo, hanno beffato in extremis Canada II con Jane Channell e David Greszczyszyn. Per l’Italia, quindi, si scrive una pagina di storia dello skeleton dato che si tratta della prima medaglia tra Mondiali e Coppa del Mondo. L’unico alloro era la medaglia d’oro di Nino Bibbia alle Olimpiadi del 1948 di Sankt Moritz. Dati che raccontano quanto sia speciale ed immortale l’impresa odierna.

La gara, disputata in due manche consecutive squadra per squadra, ha visto il successo davvero in extremis dei padroni di casa di Germania II con Jacqueline Loelling in 58.55 e Alexander Gassner in 56.84 per un tempo complessivo di 1:55.39. Due prove che hanno permesso ai teutonici di superare per un solo centesimo Canada II con Jane Channell (57.99) e David Greszczyszyn (57.41) in 1:55.40, mentre sul gradino più basso del podio si piazza una straordinaria Italia I con Valentina Margaglio che ha completato la sua discesa in 58.40 e Mattia Gaspari (57.42) con un distacco di 43 centesimi.

Quarta posizione per Gran Bretagna II (Madeleine Smith e Matt Weston) a 46 centesimi in 1:55.85, quinta posizione per Germania I con Tina Hermann e Christopher Grotheer a 0.69 (1:56.08), mentre in sesta troviamo Cina I con Hulyang Lin e Wengang Yan a 71 (1:56.10). Settimo il team USA con Kendall Wesenberger e Austin Florian in 1:56.16, ottava posizione per la Svizzera con Marina Gilardoni e Basil Sieber in 1:56.20, nona Russia II con Yulia Kanakina e Nikita Tregubov in 1:56.54, mentre completa la top ten Canada I con Mirela Rahneva e Kevin Boyer in 1:56.75.

