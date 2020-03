A Koenigssee 72 millesimi a dividere Dominik Fischnaller da Roman Repilov

Siamo al gran finale. La sfida durata tutta la stagione tra Dominik Fischnaller e Roman Repilov sta per giungere alla conclusione. Si è disputata nella mattinata la prima manche dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di singolo maschile per quanto riguarda lo slittino su pista artificiale in quel di Koenigssee. Sul catino tedesco tra poco più di un’ora si assegnerà la Sfera di cristallo.

Sono 72 millesimi a dividere i due litiganti quando manca una sola discesa al termine: ancora una volta il russo, leader della classifica, e l’azzurro, inseguitore ad una sola lunghezza di distanza, sono uno dietro l’altro. Il campione del mondo è quarto, l’altoatesino è quinto: chi giungerà davanti si aggiudicherà la Sfera di cristallo. Una buona prima prova quella di Fischnaller, per tre quarti di gara: l’azzurro al penultimo intermedio era addirittura vicino alla vetta, poi qualche errore sul finale ed il ritardo accusato. Serve una vera e propria impresa per ribaltare la situazione.

Il podio temporaneo vede al comando l’ex Cannibale Felix Loch: il teutonico con 49.021 è davanti con 5 millesimi su Semen Pavlichenko e 37 su Jonas Mueller. Gli altri italiani: 12mo Kevin Fischnaller, 23mo Leon Felderer, non ha concluso la prova Lukas Gufler.

gianluca.bruno@oasport.it